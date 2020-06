Matteo Politano, il gesto alla panchina della Juventus? "Gli avevano gufato il rigore"

19 giugno 2020 a

Ai più non è sfuggito il gesto di Matteo Politano durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, quel dito portato davanti al naso, insomma "statevene zitti". Politano lo ha fatto dopo il rigore con cui ha bucato Gigi Buffon. E a spiegare quanto accaduto ci pensa Davide Lippi, agente del giocatore, che intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli spiega: "Penso ce l'avesse con la panchina della Juve che ha fatto commenti sul fatto che potesse sbagliare il penalty. Matteo è un giocatore importante, non è mai facile cambiare squadra a stagione in corso, per questo dico che il vero Politano non l'avete ancora visto, so bene cosa può dare. Vi darà grandi soddisfazioni". Insomma, il gesto come una sorta di ripicca alle gufate arrivate dalla panchina dei bianconeri.

