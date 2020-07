Juventus, l'sms di Sarri ai giocatori dopo il ko col Cagliari: quattro pesantissime parole

31 luglio 2020 a

a

a

Un brutto ko quello col Cagliari, rimediato dalla Juventus nella prima partita da campioni d'Italia. Sesta sconfitta dell'anno, un brutto segnale in vista della Champions League e del delicatissimo incontro col Lione. Mister Maurizio Sarri in conferenza stampa ha detto che il flop coi sardo "mi preoccupa zero, dal momento che ho prerogative mentali diverse rispetto al Lione". Ma in privato, con i giocatori, avrebbe espresso idee differenti. In particolare, TuttoSport dà conto di un sms spedito a tutta la prima squadra, quattro parole che però dicono tutto: "Vi voglio più cattivi". Un diktat, in vista della partita col Lione in cui di fatto i bianconeri si giocano una grossa fetta di questa stagione.

Inter spuntata: 0-0 con la Fiorentina, Ora la Juventus vede lo scudetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.