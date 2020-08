Franco Bechis su Maurizio Sarri: "Perché Giuseppe Conte è la sua fortuna"

08 agosto 2020 a

a

a

Juventus a casa, fuori dalla Champions League. Un fallimento clamoroso per i bianconeri e per Maurizio Sarri, il mister bianconero che rischia la cacciata al termine della sua prima stagione a Torino. Eppure, secondo Franco Bechis, Sarri resterà ben saldo sulla panchina. Il direttore de Il Tempo lo spiega, con ironia, su Twitter, laddove cinguetta: La vera fortuna di Maurizio Sarri si chiama Giuseppe Conte, che durante Juve-Lione ha prorogato per decreto il divieto di licenziare...". Il riferimento di Bechis è al decreto agosto, varato proprio nella serata di venerdì 7 agosto, che tra le varie misure per fronteggiare l'emergenza economica scaturita dalla pandemia da coronavirus, appunto, conteneva la proroga del divieto di licenziamento.

"Da uno vale uno a io so io e voi non siete un c***". Delmastro di FdI smaschera Conte: lo scandalo-mascherine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.