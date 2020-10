Coronavirus, mistero Lazio: trasferta Champions, mezza squadra resta a Formello. Che succede?

Foto: Lapresse

27 ottobre 2020 a

a

a

A Formello si allargano il numero di assenti per il prossimo incontro di Champions league della Lazio contro il Bruges domani sera. Questa mattina nell'allenamento di rifinitura non erano presenti: Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. Ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo ma dopo essere stati sottoposti a un nuovo tampone i primi quattro sono stati esclusi dalla lista in partenza tra un’ora per Bruges, mentre partirà domani mattina Andreas Pereira.

"Conosciamo tutti i giocatori della Lazio. Anche quelli che ora potrebbero giocare perchè altri staranno fermi per via del coronavirus", ha detto Philippe Clement, allenatore del Bruges, a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per il focolaio laziale. "Abbiamo letto le notizie. Ma ne sapremo di più domani - risponde -. Penso che coloro che giocheranno saranno forti: è pur sempre la Lazio. La scorsa settimana è capitata la stessa cosa con lo Zenit (che il Bruges ha battuto, ndr). Devi pensare alla gara, e poi succederà quel che succederà. L'assenza di Immobile? Certamente lui è un grande attaccante, ma dobbiamo pensare a noi. A fare il nostro gioco, senza pensare troppo agli altri".

"Serie A in default", un report terrificante: il virus condanna a morte il calcio, salta il campionato?

Quanto ai giocatori del Bruges ha fatto sapere che anche i suoi giocatori sono stati sottoposti a tampone il cui esito sarà reso noto questa sera. "Sono dubbi che rendono difficile fare scelte - dice il tecnico del Bruges -. Ma dobbiamo conviverci, preparare piani B e cose di questo tipo. Io ho visto tre gare della Lazio, il mio staff le ha viste tutte. Li conosciamo benissimo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.