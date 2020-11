Juve-Napoli, respinto il ricorso: confermati vittoria a tavolino e penalizzazione. La Figc stanga De Laurentiis (che non si arrende)

10 novembre 2020 a

Il ricorso del Napoli è stato respinto dalla corte d’appello della Figc, che ha confermato la vittoria 3-0 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione per i partenopei. “Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro”: così la società azzurra è stata bocciata, come tra l’altro era ampiamente atteso. Il Napoli non si era presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre in seguito alle positività di Zielinski e Elmas e soprattutto al blocco imposto dalla Asl, che però per la corte d’appello della Figc non rappresenta una causa di forza maggiore che impediva lo svolgimento regolare della partita con la Juventus. Il verdetto negativo era atteso da Aurelio De Laurentiis, che adesso prepara la prossima mossa: si rivolgerà al collegio di garanzia del Coni.

