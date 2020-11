Brozovic positivo al coronavirus, la "maledizione" di Vida. Inter e Conte nei guai: ko anche Hakimi

14 novembre 2020 a

Anche Marcelo Brozovic è positivo al coronavirus. Era inevitabile: il centrocampista croato dell'Inter è compagno di squadra Domagoj Vida, risultato contagiato nell'intervallo dell'amichevole con la Turchia. E la foto di Vida in spalla a Brozovic aveva fatto il giro d'Europa. Antonio Conte può però tirare almeno un sospiro di sollievo: niente contagio per l'altro croato Ivan Perisic. Settimana delle nazionali negativa, comunque, per i nerazzurri: il marocchino Hakimi si è infortunato nella gara con la Repubblica centrafricana.

