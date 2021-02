Cristiano Ronaldo, "un vecchio senza equilibrio". Caso alla Juve, Sconcerti durissimo: "Sul filo dell'imbarazzo"

18 febbraio 2021 a

Forse in casa Juventus è davvero scoppiato un caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è profeta in patria, e sul campo del Porto in Champions League gioca forse una delle sue peggiori partite in bianconero. Il momento è poco brillante, per lui e per la squadra al secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli in campionato. "La Juve non si vede", lancia l'allarme Mario Sconcerti, editorialista di punta del Corriere della Sera, secondo cui i bianconeri hanno disputato un match "con lentezza e senza idee, senza personalità. E senza colpe dell'avversario che ha confermato il poco di cui era accreditato".

Il ritratto della Signora è impietoso: "La povertà è evidente, non c'è uno che abbia la forza di imporre idee. Dai difensori, ai tre di centrocampo, la palla scorre via prevista, come non fosse nemmeno la Juve".

In tutto questo, a mancare di più è proprio il trascinatore, l'uomo di maggior spessore, curriculum e prestigio internazionale. CR7, cannoneggia Sconcerti, "è ormai sul filo dell'imbarazzo. Adesso il problema è evidente e quasi incomprensibile. Finora si era limitato a segnare e a giocare meno bene. Ora Ronaldo è scomparso". In una azione Ronaldo gli ricorda addirittura "un vecchio senza equilibrio. Ha qualcosa, va aiutato, comunque la pensi lui".

