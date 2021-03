Milan, Krzysztof Piątek ammette la sua debolezza: "Il mio addio? Perché era arrivato Zlatan Ibrahimovic"

09 marzo 2021 a

"Ho esaurito la pazienza a Milano? Il fatto è che era arrivato Ibra e volevo giocare per prepararmi bene all'Euro. Non potevo immaginare di stare seduto in panchina per 5-6 partite di fila". Questa la confessione di Krzysztof Piątek ex giocatore del Milan. Per i rossoneri ha giocato 41 partite, con 16 gol. Dopo un anno al Milan si è trasferito all'Hertha Berlino, "è arrivato 'Ibra' e volevo giocare per prepararmi bene all'Euro. Quando 'Ibra' inizia la partita dall'inizio, praticamente non esce più, solo in caso di infortuni. Questo era quello che sembrava. Nelle prime partite dopo il suo arrivo non ho giocato un minuto. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia: ho segnato un gol e fatto un assist. Tuttavia, negli incontri successivi mi sono seduto in panchina senza fiatare. Forse ho perso la pazienza, ma quella è stata la mia decisione", ha raccontato in una intervista in Polonia, suo paese di origine.

L'Hertha non era l'unico club nel quale Piątek poteva andare nel gennaio dello scorso anno: "Il Milan deve aver ricevuto un'offerta dal Tottenham di avermi in prestito per 1,5 anni. Harry Kane era infortunato e avrei dovuto sostituirlo per i primi tre mesi. In realtà, tuttavia, l'Hertha ha investito su di me molti soldi, ha offerto un trasferimento definitivo e un contratto di 4,5 anni. Tutto era in ordine. La loro determinazione era enorme, mi ha convinto" ha ammesso Piątek .

Piatek è poi tornato a parlare di Ibrahimovic? "Quando ero a Milano, gli ho parlato quando già sapevamo che la Polonia avrebbe giocato con la Svezia nel girone. Gli ho chiesto se andava al torneo. Ha risposto che un evento del genere non era più per lui e che era già vecchio, e che c'erano molti ragazzi giovani che avrebbero dovuto mettersi alla prova. Ma ora è tornato. Si vede che i gol che segna a Milano gli hanno aggiunto un pò di fame di calcio", ha concluso l'ex attaccante rossonero.

