Serie A, l'Inter fatica ma vince in casa del Torino grazie al guizzo finale di Lautaro Martinez

Inter noiosa ma che porta a casa i tre punti. Vince 1-2, salvata da una prodezza del toro Martinez. La Lu-La stavolta si sbilancia verso Lautaro, perché, nonostante il gol su rigore Lukaku era in difficolta. Si è sentita la mancanza di Eriksen che però entra nel secondo tempo. Poca qualità a centrocampo, ma in generale. Il Torino ha fatto la sua partita ed era quasi riuscita a portare a casa un preziosissimo punto, sia per la precaria classifica che per ripartire.

I nerazzurri soffrono ma superano l'ostacolo granata facendo un altro passo sulla strada dello scudetto. Per l'Inter è l'ottava sinfonia, ma la coriacea squadra di Nicola soccomebe soltanto a cinque minuti dal termine. In precedenza, dopo un primo tempo in cui non aveva mai tirato in porta, l'Inter aveva sbloccato il risultato con il ritorno al gol di Lukaku, a segno su rigore. Risposta del Toro con la seconda rete consecutiva di Sanabria, contestata dagli ospiti. Conte, oggi squalificato e sostituito in panchina da Stellini, può festeggiare così le 500 panchine in squadre di club .

I granata restano a mani vuote ma tengono testa alla capolista, uscendo a testa alta: rimpianti per il palo colpito da Lyanco nel primo tempo. Anche se il secondo ko consecutivo complica ulteriormente la classifica: il recupero con il Sassuolo, mercoledì 17 marzo, diventa fondamentale.

