Juventus, la bomba di lady Dybala: "Quanto mi annoio a Torino", Oriana spinge l'argentino via dalla città

Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala, a Torino s'annoia. Lo confessa in una intervista ad un sito argentino. La modella argentina si è confessata e ha rivelato che la sua vita è tutt'altro che movimentata. Anzi "piuttosto noiosa. Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare", spiega. "Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera". Ha anche raccontato i diversi i passatempi preferiti "Prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine in giro, mi siedo al pianoforte e compongo un po’".

Juve, Dybala, McKennie e Arthur non convocati contro il derby. "Una mia decisione": Pirlo, bomba sul derby

Da quello che ha detto è chiaro che non le piaccia stare a Torino. Tanto più che con Dybala i rumors dicono che non sembrere andare tutto bene. In più il destino calcistico di Dybala alla Juve è appeso a un filo. L’attaccante argentino ha un contratto che scade nel 2022 e a quel punto gli scenari possibili sono due: potrebbe lasciare la Juventus in estate, oppure attenderne la scadenza naturale. Oriana Sabatini sarebbe ben felice di andar via da Torino, visto e considerato quello che ha detto. Bisogna vedere se la coppia non scoppierà, ma l'intervista della modella potrebbe essere anche letta in chiave mercato. Complice infortunio l’attaccante argentino è rimasto ai margini e la sua posizione si è complicata.

