Serie A, lo Spezia vince in extremis al 93' contro un Crotone sciupone

10 aprile 2021 a

a

a

Vittoria casalinga fondamentale per lo Spezia che non si arrende e all’ultimo secondo batte il Crotone di Cosmi con un’incredibile rimonta avventura in pieno recupero. La squadra di Italiano conquista così tre punti importantissimi e vola a quota 32 punti in classifica; quarta sconfitta consecutiva per i calabresi, fanalino di cosa a 15 punti. I tre punti conquistati dai padroni di casa hanno tanto il sapore della salvezza per i liguri e quello della retrocessione per i calabresi, andati due volte in vantaggio e capaci di farsi rimontare a partita praticamente chiusa.

Morata, Chiesa e Ronaldo regolano la pratica Spezia: la Juve si scatena nell'ultima mezzora

Il primo tempo è tutto di marca crotonese e il meritato premio arriva al 40° minuto, subito dopo l’uscita dal campo dell’infortunato Benali; sugli sviluppi di un calcio d’angolo Messias serve Djidji che, spalle alla porta, gira con il destro senza guardare sorprendendo Provedel con un pallonetto che gli vale la prima rete in serie A e il vantaggio ospite.

"Scudetto, niente scuse". Morata incanta e suona la carica (e anche Andrea Pirlo lo incorona)

Nella ripresa, però, è tutto un altro Spezia che, dopo 18 minuti, trova il pareggio grazia a Verde, al suo secondo sigillo consecutivo: l’esterno cresciuto nella Roma stoppa l’assist di Marchizza e, di destro, trafigge Cordaz regalando il pari ai suoi. Il gol galvanizza lo Spezia che continua a premere sull’acceleratore, ma a passare nuovamente è il Crotone grazie a Zanellato che arriva sul fondo e mette in mezzo proprio dove c’è Simy. Per il nigeriano è un gioco da ragazzi spingere il pallone alle spalle di Provedel e firmare il nuovo sorpasso. Quando ormai la vittoria del Crotone sembra cosa fatta, però, ci pensa Maggiore (89°) a pareggiare i conti e poi è Erlic che allo scadere (93°) ribadisce in rete il pallone del 3-2 finale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.