Milan, Paolo Maldini e la stoccata a Donnarumma: "Io ho fatto una scelta", verso l'addio?

Che stoccata, quella di Paolo Maldini a Gigio Donnarumma, il portiere del Milan che continua a tentennare sul rinnovo: il contratto è in scadenza a fine anno e i rossoneri rischiano di perdere il loro prospetto migliore a parametro zero, il tutto dopo averlo lautamente ricompensato con l'attuale super-contratto.

Il commento di Maldini arriva a margine della partita vinta al Tardini contro il Parma. Interpellato sul rinnovo del portiere gestito da Mino Raiola, la bandiera rossonera ha affermato: "Non legarsi eternamente è una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo, a volte dà soddisfazioni a volte no. So cos'ho a disposizione dal club, per fare un affare bisogna essere felici in due". E ancora, tagliente, ha aggiunto: "Io una scelta la avevo fatta". Quella di consacrare la sua intera e strabiliante carriera al Milan. Il messaggio a Donnarumma è arrivato, forte e chiaro.

Dunque, Maldini, sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un altro anno ha dato importanti conferme: "Posso dirvi che per Ibra mancano solamente dei piccoli dettagli per il rinnovo". E ancora: "Il ritorno di Mario Mandzukic? È dispiaciuto, pensava di essere in condizione diversa, di non farsi male. C'era questo rischio, si sente molto forte, ma è fisiologico ciò che è successo", ha concluso Maldini. Rimbombano, però, le parole su Donnarumma, che sembra sempre più lontano da questo Milan.

