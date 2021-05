Napoli, addio Gattuso. "De Laurentiis ha già scelto": cono senza Champions, in panchina arriva il big

04 maggio 2021 a

Ha deciso di rimanere in silenzio stampa Aurelio De Laurentiis, in seguito al pareggio in extremis subito dal Cagliari, nel match andato in scena al Diego Armando Maradona. Il tabellone dice 1-1, goal di Osimhen e Nandez. Con i due punti persi contro i sardi, ora la qualificazione in Champions si fa più dura. Sono due le lunghezze di distanza dal terzetto Juventus, Atalanta, Milan e la Lazio rincorre, con una partita ancora da giocare contro il Torino. Gennaro Gattuso non ha mai realmente convinto ADL. Tanto che, il presidente del club sarebbe intenzionato a sostituire l'allenatore calabrese. Il nome caldo per la panchina partenopea è Luciano Spalletti.

Il profilo del tecnico toscano sembra quello giusto per i partenopei. Innanzitutto, utilizza esattamente il modulo dell'attuale Napoli, il 4-2-3-1. Improbabile che il club faccia partire i pezzi da novanta e sul mercato si sta muovendo soprattutto per sistemare la difesa a quattro. Per quanto riguarda il mercato, molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla Champions League da parte del Napoli. Il club deve limare il monte ingaggi e, se arriveranno i 50 milioni della Champions è un conto, senza un altro. Luciano Spalletti dovrebbe comunque sedersi in panchina anche se la qualificazione alla massima competizione europea dovesse fallire.

ADL farà i salti mortali per portare l'ex tecnico dell'Inter a Napoli, ma ha anche nel cassetto un piano B: Piace Vincenzo Italiano, così come Ivan Juric, ma sarebbero soltanto soluzioni alternative. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli, ds dei partenopei, è molto attivo sul mercato. Con l'Atletico Madrid, sta trattando il difensore centrale 22enne Francisco Moreno, attualmente in prestito al Besiktas. Da capire anche il ruolo di Kalidou Koulibaly, che piace a mezza europa: tutti e due i Manchester, Liverpool e Barcellona. La richiesta del Napoli si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Con il Bruges, Giuntoli sta discutendo di Charles De Ketelaere, gioiello 20enne di centrocampo, che andrebbe a prendere il posto di Fabian Ruiz, nel caso in cui lo spagnolo dovesse fare le valigie.

