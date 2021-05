Cristiano Ronaldo, "nel cuore della notte". Video-terremoto, una conferma (quasi) definitiva: addio Juventus

17 maggio 2021 a

Da tempo le voci si rincorrono: al termine della stagione, Champions o non Champions che sia, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. Sia per volontà del giocatore sia del club, alle prese con problemi di bilancio che il taglio dell'ingaggio del portoghese potrebbero limitare (e parecchio). E ora ecco piovere un video che fa crescere il sospetto, anzi lo fa schizzare alle stelle. Quale sospetto? Che CR7 se ne vada da Torino, appunto.

Le immagini (che potete vedere in calce all'articolo) sono state rilanciate da Persemprecalcio.it e mostrano come, durante la notte, Cristiano Ronaldo abbia caricato le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti che ha sede a Lisbona. Un trasloco che fa pensare che l'addio alla Juventus, dopo tre anni, sia imminente. Curioso, inoltre, il precedente: tre anni fa fu proprio l'arrivo delle supercar a Torino, sempre nel cuore della notte, a dare ulteriore conferma all'arrivo del portoghese alla Juve, quando l'affare non era stato ancora ufficializzato.

C'è anche chi si spinge ad ipotizzare che il fatto che ad aver preso in carico i bolidi sia portoghese lasci intendere che CR7 torni allo Sporting Lisbona, sua prima squadra e club del cuore, un ritorno per il quale continua a spendersi la madre. "Riuscirò a convincerlo, forse già quest'estate", ha recentemente affermato la signora. E insomma, l'addio di Cristiano Ronaldo sempre sempre più vicino. Una storia, la sua con la Juventus, da cui tutti si aspettavano di più, almeno in termini di risultati. In termini di quella Champions League che ormai, a Torino, manca da troppo tempo.

