Lazio-Maurizio Sarri, c'è il "sì": contratto di tre anni in biancoceleste, ecco tutte le cifre e i bonus

08 giugno 2021 a

a

a

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio: l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.L'ex tecnico di Napoli, Juve e Chelsea è pronto così a ripartire. Claudio Lotito lo ha scelto come erede di Simone Inzaghi. Serviva un grande nome per dimenticare il tecnico andato all’Inter. Sarri nel pomeriggio di oggi 8 giugno è partito dalla sua Toscana per raggiungere Roma. Atteso nella Capitale in serata per firmare. Nelle ultime ore c'è stato un fitto scambio di documenti via mail.

La scelta della Roma è Maurizio Sarri, tam-tam giallorosso: addio Fonseca, svolta in panchina

L'accordo con il tecnico era stato trovato già nei scorsi giorni. Contratto di due anni, non sarebbe prevista l’opzione sulla terza stagione. Ingaggio da 3 milioni di euro o poco più senza contare i bonus. Bonus legati ovviamente ai risultati, capaci di far lievitare la cifra sopra i 4 milioni.

Via Fonseca, dentro Sarri: rivoluzione Friedkin alla Roma (con un sogno a centrocampo)

Il tecnico toscano torna ad allenare dopo un anno di sosta seguito allo scudetto conquistata l’estate scorsa con la Juventus. Entrano nel dettaglio delle cifre Sarri dovrebbe prendere 3,5 milioni per il primo anno, stessa cifra più bonus per il secondo. Presente, nel contratto, anche un bonus per la qualificazione in Europa League, e un altro più corposo per l'eventuale piazzamento Champions. Sarri dovrebbe portare con sé un gruppo ormai affiatato nel lavoro e unito da legami personali consolidati. Oltre al vice storico Giovanni Martusciello, dovrebbe esserci anche l’assistente tecnico Marco Ianni, insieme ai preparatori Davide Losi e Davide Ranzato, che curerebbero la parte atletica. L'ex Napoli Massimo Nenci, invece, dovrebbe seguire la preparazione dei portieri con Adalberto Grigioni, che è ormai un’istituzione del ruolo a Formello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.