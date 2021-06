Euro 2020, Diletta Leotta e Can Yaman allo stadio per Italia-Turchia? Per lui finisce in disgrazia, ridotto così: la foto tutta da godere

12 giugno 2021 a

a

a

Il derby "in casa" tra Diletta Leotta e Can Yaman sugli spalti dello Stadio Olimpico per assistere a Italia-Turchia, debutto degli Europei di calcio, è finito sulle note di Tristezza (per favore vai via con l'attore turco che si porta la mascherina chirurgica fin sopra agli occhi per non guardare la sconfitta della nazionale turca ad opera degli Azzurri di Mancini. E con la conduttrice italiana che se la ride e lo prende in giro per la gioia dei suoi follower.

Tutti in delirio per l'Italia di Mancini, Salvini beccato in auto così: un video strepitoso | Guarda

La conduttrice infatti ha raccontato la serata in una stories su Instagram: prima lo spettacolo inaugurale tra fuochi e fumogeni colorati sulle note del Nessun dorma cantato da Bocelli, poi il tifo accanto al compagno armato di sciarpa della Turchia, poi i festeggiamenti per i gol azzurri insieme a Fabio Rovazzi e infine la ripresa di Yaman seduto a fine partita con la mascherina a coprire l'intero volto, con il sottofondo di Ornella Vanoni che gli canta "tristezza, per favore vai via". Un'ironia quella della Leotta molto apprezzata sui social con migliaia di persone che hanno riproposto la scena.

"Porca putt***". L'urlo di Ciro Immobile dopo il gol alla Turchia? Struggente Lino Banfi, ridotto così...

La coppia Leotta-Yaman è stata al centro dei gossip negli ultimi mesi, con una serie di tira e molla che ha fatto incuriosire anche i più restii ai pettegolezzi e al mondo dello spettacolo. Ma questa volta, i due sono tornati insieme pronti a tifare le rispettive nazionali raccontando ogni attimo della serata sui social. Certo per questa volta è andata bene alla Leotta e all'Italia. Con buona pace di Can Yaman.

Prima tegola per Mancini e Azzurri, stop per Alessandro Florenzi: ecco quando torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.