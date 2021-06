MotoGp, Fabio Quartaro padrone ad Assen, vittoria e fuga mondiale. Valentino Rossi cade e si ritira

27 giugno 2021 a

a

a

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Olanda, nono appuntamento del Motomondiale classe MotoGp. Il francese della Yamaha, leader della classifica e al quarto successo stagionale, ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Maverick Vinales, scattato dalla pole, e allunga così sui rivali. Sul podio anche la Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir, quarto il francese Johann Zarco (Pramac Racing). Nella top ten anche Francesco Bagnaia (Ducati), sesto alle spalle del portoghese Miguel Oliveira (Red Bull Ktm). Valentino Rossi (Petronas Yamaha) si è ritirato nel corso dell'ottavo giro.

Per circa metà gara Quartararo ha duellato con Bagnaia per la possibile vittoria. 'Pecco', autore di una grande partenza, è stato costretto a scontare la penalità di un long lap per essere uscito al verde. Grande rimonta e ottimo settimo posto per Marc Marquez (Honda), vincitore dell'ultima gara in Germania e scattato dalla ventesima casella in griglia. Ottava l'Aprilia di Aleix Espargaro davanti al giapponese Nakagami (Lcr Honda) e la Repsol Honda di Pol Espargaro. In classifica Quartararo rafforza la leadership salendo a 156 punti. Prossimo appuntamento del Motomondiale il Gran Premio di Stiria in programma l'8 agosto.

