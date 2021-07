Euro 2020, Kuipers l'arbitro scelto per la finale? Occhio, Italia: quel pesantissimo precedente nel 2014

08 luglio 2021 a

È innegabile che ci sarà grande attenzione sull’arbitro e i suoi collaboratori nel corso della finale di Euro 2020, che vedrà i padroni di casa dell’Inghilterra contrapposti all’Italia. È ancora fresco il rigorino concesso a Wembley dal signor Makkelie per consentire agli inglesi di battere la Danimarca ai tempi supplementari: il tuffo di Sterling trasformato nell’estrema punizione a suo favore fa intuire che tutto è stato apparecchiato affinché l’Inghilterra domenica 11 luglio fosse davanti ai 60mila di Wembley.

A dirigere l’atto conclusivo con l’Italia sarà Bjorn Kuipers: il direttore di gara olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande e al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. I precedenti degli azzurri con Kuipers sono apparentemente poco buoni: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Ma quell’unico successo è arrivato proprio contro l’Inghilterra, nel Mondiale brasiliano del 2014.

Era una partita di girone, con l’Italia che si impose per 2-1 grazie ai gol di Marchisio e Balotelli, intervallati da quello di Sturridge. In campo c’erano Verratti, Sirigu e Chiellini, mentre in panchina Bonucci, Insigne e Immobile: i reduci da quell’incontro di sette anni fa saranno tutti in campo, fatta eccezione per Sirigo. Per quanto riguarda invece l’Inghilterra, con Kuipers oltre a quella sconfitta sono arrivate due vittorie contro Svezia e Polonia.

