Gigio Donnarumma condannato dalla Juventus: "Avrebbero dovuto fare di meglio", la gola profonda confessa

Dura la vita, per Gigio Donnarumma al Psg. Dopo i fasti e il trionfo ad Euro 2020, dove è stato premiato anche come miglior giocatore, la panchina. Sempre panchina. Anche in Champions League: l'ex rossonero escluso dai titolari nel match contro il Club Brugge, terminato 1-1. E pensare che si diceva che Gigio potesse giocare la Champions, mentre Keylor Navas la Ligue 1. No, per ora soltanto panchina.

E alla luce di quel che sta accadendo, fanno rumore le considerazioni di Michelangelo Rampulla, interpellato da calciomercato.it. Interpellato sul momento nero di Szczesny, l'ex portiere bianconero afferma: "Probabilmente le voci di mercato che avrebbero voluto Donnarumma alla Juventus hanno creato un po' di imbarazzo a Szczesny a livello mentale. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha fatto nascere qualche dubbio. Il momento difficile della squadra e quello di Szczesny coincidono purtroppo e forse anche questo è il motivo di questa confusione mentale, che secondo me è passeggera", sottolinea Rampulla.

Dunque, parlando del mancato arrivo di Gigio Donnarumma, aggiunge: "Sicuramente l'esborso economico sarebbe stato notevole, anche se pure il contratto di Szczesny è piuttosto oneroso. Se la richiesta di Donnarumma non era così distante dall'ingaggio di Szczesny io un tentativo lo avrei fatto, e penso che un tentativo anche la Juventus lo abbia fatto". E ancora: "Credo però che anche più di un tentativo sarebbe stato meglio, perché ti saresti aggiudicato per quindici anni un portiere di sicuro affidamento. Certamente, 10-15 anni di Donnarumma avrebbe significato un esborso economico non indifferente", conclude Rampulla.

