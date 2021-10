Novak Djokovic, un no-vax è per sempre: "Australian Open solo per vaccinati? Forse non vado"

19 ottobre 2021 a

Dopo aver sfiorato il Grande Slam nel 2021, Novak Djokovic potrebbe clamorosamente saltare il primo torneo importante del 2022, ovvero quello degli Australian Open. Il tennista numero uno del mondo ha infatti aperto una polemica piuttosto assurda: dato che a Melbourne c'è l'obbligo di essere vaccinati contro il Covid, il serbo potrebbe allora decidere di non partire.

"Stando così le cose - ha dichiarato alla stampa - non so ancora se andrò a Melbourne. Di questi tempi le persone si spingono troppo oltre nel prendersi la libertà di fare domande e giudicare una persona. Qualunque cosa tu dica 'sì, no, forse, ci sto pensando', ne trarranno vantaggio. Certo che voglio andare, l'Australian è il mio torneo del Grande Slam di maggior successo. Voglio competere, amo questo sport e sono ancora motivato. Il mio manager mi dice che stanno cercando di migliorare le condizioni per tutti, sia per chi è stato vaccinato sia per chi no".

Eppure dall'Australia fanno sapere di non essere intenzionati a concedere deroghe sulle regole per la vaccinazione contro il Covid. "Non credo che un tennista non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese", ha dichiarato Dan Andrews, premier dello Stato di Victoria. "Al virus non importa quale sia la tua classifica tennistica o quanti Slam hai vinto. E se ottenessero un visto, probabilmente dovrebbero essere messi in quarantena per un paio di settimane, quando nessun altro giocatore dovrebbe farlo".

