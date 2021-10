Wanda Nara e le corna di Icardi, l'audio privato e rubato: "L'inferno"

21 ottobre 2021 a

"Sto vivendo un inferno". Wanda Nara ha mandato un audio alla sua amica giornalista Yanina Latorre in cui sintetizza quello che sta passando dopo aver scoperto il tradimento di Mauro Icardi con China Suarez. Poi sui social risponde per le rime alla conduttrice Alejandra Maglieti che l'accusava di aver messo in piedi uno show con tanto di insulti all'amante. "Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la p***che manda foto agli uomini sposati?".

Intano Maria Eugenia Suarez al Los Ageles del la Manana dice: "Credo nell’amore libero" salvo poi correggere il tiro. Su Instagram infatti, riporta il Corriere della Sera, l'attrice spiega che il rapporto con Icardi era cominciato perché lui le aveva raccontato di essere separato di fatto. Non lo avesse mai fatto. Wanda replica subito, sempre via social, con una frase tombale: "Della mia famiglia mi preoccupo io, delle cagne la vita stessa".

"Quella p... che manda foto". Wanda Nara sbrocca? Ma poche ore dopo Mauro Icardi... un inatteso ribaltone

Mauro Icardi invece cerca di recuperare il rapporto con la moglie con una serie di post su Instagram con frasi d'amore: "Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bella famiglia e per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Ne guarisci solo quando sei perdonato da chi hai ferito". E poi ancora: "Stringimi forte e non lasciarmi mai".

"Telefono hackerato". E Wanda Nara scopre questo messaggio (bollente): capito, Mauro Icardi? Fuori tutta la verità

