Luis Alberto, like galeotto: "Che cog*** Inzaghi". Una fucilata a Sarri, terremoto-Lazio

Tra alti e bassi sta proseguendo il periodo di reciproca conoscenza tra Maurizio Sarri e la Lazio. Tra tonfi e rinascite, i biancocelesti ancora devono trovare una stabilità, anche se la bontà del percorso intrapreso è confermata da due recenti partite: quella vinta per 3-2 nel derby contro la Roma e quella finita 3-1 in rimonta contro l’Inter campione in carica.

La Lazio si trova a ridosso della zona Champions League dopo otto giornate ed è in corsa anche in Europa League per passare il girone, nonostante la sconfitta iniziale col Galatasaray e lo spento 0-0 col Marsiglia. Proprio dopo il pari con i francesi è scoppiato un piccolo caso riguardante Luis Alberto a causa di un like “galeotto”. In pratica il fantasista spagnolo ha approvato un commento di un tifoso su Twitter, che criticava le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri.

“In questi giorni abbiamo guardato attentamente tutti i dati degli allenamenti di Luis e abbiamo deciso che lui è più adatto quando i ritmi della partita sono più soldi”, ha dichiarato l’allenatore per motivare la scelta di non far giocare Luis Alberto insieme a Milinkovic-Savic. “Tu pensa che cog*** Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni - è stato il commento di un tifoso approvato dallo spagnolo - i giocatori forti devono giocare sempre sennò non sei un grande allenatore, caro Sarri”.

