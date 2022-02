Milan, assalto-scudetto: biglietti a 1 euro per riempire San Siro (e i senatori battono già cassa)

22 febbraio 2022 a

Il momento è di quelli decisivi. E nella lotta-Scudetto contro Inter e Napoli, per il Milan serve come mai l’appoggio del pubblico. Specie dopo il brutto pari di Salerno, con la squadra apparsa piuttosto stanca e poco lucida. Così, il club di via Aldo Rossi ha deciso: per la prossima partita casalinga contro l’Udinese, in programma questo venerdì alle 18.45, i biglietti in vendita avranno il costo di un euro per 11 settori del Meazza. Un’iniziativa che serve per cercare di riempire lo stadio, in un match piuttosto complicato dal punto di vista degli orari: la partita, infatti, è in calendario per venerdì pomeriggio, in un momento della giornata ancora lavorativo per tante persone.

Come funziona la “Promo Friends” indetta dal Milan

Il ritorno della capienza al 75% consentirebbe teoricamente di avere 56.904 spettatori al Meazza: per avvicinarsi quanto più possibile a questa soglia, il club di via Aldo Rossi ha avviato appunto quella che è stata rinominata come "Promo Friends”. In cosa consiste? Chi acquista un biglietto intero — o un biglietto Under 30 o Over 60 — ha diritto ad avere fino a un massimo di 3 biglietti aggiuntivi, al prezzo di 1 euro ciascuno. I settori nei quali la promozione è valida sono in tutti e tre gli anelli dell'impianto: Poltroncine Arancio, Arancio Centrale e Arancio Centrale X; Secondo Rosso Centrale e Laterale; Secondo Arancio Centrale e Laterale; Secondo Verde; Terzo Rosso Centrale e Laterale; Terzo Blu.

I “senatori” rossoneri pronti a discutere del premio-Scudetto

Intanto, anche dopo il pari di Salerno, la squadra di Pioli è rimasta prima in solitaria, complice il pareggio del Napoli a Cagliari e il ko casalingo dell’Inter contro il Sassuolo. I giocatori ci credono, tanto che, scrive La Gazzetta dello Sport, i “senatori” del gruppo a breve parleranno con la società per discutere il premio Scudetto. La conferma era arrivata già per bocca del terzino rossonero, Davide Calabria, dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria per 1-0: “Se farò parte della commissione che discuterà il premio scudetto con Gazidis? Saremo i soliti, io, Ibra e Romagnoli — aveva detto sorridendo — Magari andremo a parlarne a breve”. L’incontro potrebbe avvenire dopo la trasferta di Napoli (in programma il 6 marzo alle 20.45), che potrebbe dire molto sulla stagione della squadra di Pioli.

