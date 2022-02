Romelu Lukaku, ritorno di fiamma con l'Inter? Tam-tam impazzito, ma l'ostacolo è la russa Marina...

24 febbraio 2022 a

Romelu Lukaku-Inter, è se fosse ritorno di fiamma la prossima stagione? La partenza di scorsa estate è stata devastante, e il club, scrive La Gazzetta dello Sport, oggi ha altri piani, con Beppe Marotta che ha già puntato Gianluca Scamacca, la punta del Sassuolo che (insieme a Giacomo Raspagori) ha colpito e affondato l’Inter nell’ultimo match di San Siro. Per di più, l’attaccante neroverde è italiano, giovane, affamato, con una valutazione ragionevole, per un trasferimento a prezzi più nella norma rispetto a quello che interesserebbe “Big Rom”.

Inter, investimenti moderati. E lo stipendio di Lukaku oggi non lo è…

Già lo scorso agosto, quando Lukaku aveva chiesto alla dirigenza nerazzurra la cessione al Chelsea, l’Inter aveva abbandonato la linea degli investimenti costosi, ma si era optato per colpi intelligenti e moderati. La cessione del belga non era certo prevista, anzi sarebbe stata evitata volentieri, ma è risultata comunque strategica per le casse nerazzurre. Perché oggi, se Romelu fosse ancora a Milano, guadagnerebbe 8,5 milioni e sarebbe già oltre i nuovi standard interisti. Al Chelsea, invece, oggi ne guadagna 12,5 l’anno: troppi per le casse del club milanese.

L’ostacolo Marina Granovskaia per l’Inter

Per l’eventuale ritorno di Lukaku, scrive ancora la Rosea, c’è poi l’ostacolo Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea e tra gli ossi più duri nell’Europa nel calcio: difficile immaginare concessioni dopo il maxi-investimento estivo, a meno di un investimento che si rivelerebbe costosissimo per le casse nerazzurre. Ecco perché (oltre al suo talento emergente) ora Marotta guarda a Scamacca per il futuro…

