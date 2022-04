Carlos Sainz "rognato e nervoso": retroscena-Ferrari, un caso alle spalle di Leclerc

11 aprile 2022 a

Terruzzi la chiama “Bestia”: quella F1-75 messa in pista quest’anno, perfetta ed efficiente. Mentre la Red Bull del rivale Max Verstappen si porta a casa il secondo ritiro in tre gare. La rossa è una vettura che ci regala “una dolce primavera”, ha scritto il giornalista sul Corriere della Sera. “Quando una macchina fila così, ogni granello dorato di talento ispira e illumina la scena, le fantasie — aggiunge — E adesso, in attesa delle curve propizie di Imola, con un happening della gioia già in cantiere, resistiamo alla tentazione di spolverare la bacheca, di proporre paragoni che contengono immagini simili, datate e mai dimenticate”.

Intanto, la Ferrari ha una prima e una seconda guida. Carlos Sainz, definito come “rognato e nervoso”, e “troppo schiacciato nel confronto”, che forse sarà costretto “a portare acqua a Charles che pare un divo, un cannibale, il ragazzo ideale per mamme, figlie e tifosi dal palato fine”. E non solo, perché il monegasco è “il testimonial più efficace per una coppia riformata, composta da Stefano Domenicali e Mattia Binotto, vecchi amici e compagni in epoca schumacheriana, giusto per dare un'altra occhiata ai cimeli migliori”.

Se Charles prenderà il posto occupato da Hamilton fino all’anno scorso, non possiamo saperlo. Quello che è certo è che Lewis subisce anche “l'aggressione del giovane Russell”, davanti in gara in Australia. Intanto il duello tra Leclerc e Verstappen prosegue, con la Mercedes che porterà in pista degli aggiornamenti attesi a Imola o a Barcellona, e cercherà di inserirsi nella lotta. Intanto il nuovo Mondiale diverte, e ci mostra vetture competitive capaci di tanti sorpassi. Mentre “un nuovo dualismo per il titolo (quello tra Ferrari e Red Bull) continuerà ad animare il campionato — conclude Terruzzi — a dispetto della classifica attuale”.

