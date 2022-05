Playoff, Olimpia Milano in semifinale dopo il facile 3-0 su Reggio Emilia

20 maggio 2022 a

a

a

L’AX Armani Exchange Milano è in semifinale scudetto. La squadra milanese ha vinto facilmente anche gara 3 della serie a senso unico contro Reggio Emilia conquistando l’accesso alle semifinali, obiettivo dato per scontato alla vigilia dei playoff, anche se poi tra il dire e il fare c’è sempre il parquet con tutte le sue incognite. Milano si presentava a questa serie senza il capitano Niccolò Melli e senza il regista Malcolm Delaney, assenze pesanti per una squadra con il fardello di 70 partite giocate da ottobre. Milano ha vinto facilmente gara 1 per 91-82 (ma dopo aver condotto 80-56 a 11 minuti dalla fine), ha schiantato Reggio Emilia in gara 2 per 91-65 e l’ha asfaltata anche in trasferta in gara 3 con un pesantissimo 59-88. Reggio scarica e demoralizzata, Milano cinica e cannibale, spinta dai 16 punti del centrone Bentil, 13 di Hall e 12 di un Biligha quasi mai protagonista offensivo in stagione.

L'Olimpia resta imbattuta al Forum, Brindisi piegata in rimonta 92-87

Ora Milano attende di conoscere il suo avversario tra Brescia e Sassari e confida di recuperare Melli per le semifinali, passaggio interlocutorio in vista della finale annunciata contro la Segafredo Bologna, anche se in semifinale il livello inizierà a salire. Intanto Milano ha fatto il suo, chiudendo sul 3-0 questo primo turno, guadagnandosi una settimana di riposo rifiatare e smaltire acciacchi e acido lattico nei muscoli. “Siamo cresciuti nella serie, come speravo avremmo fatto. Abbiamo vinto 3-0, giocando un buon basket, con ritmo alto: ora abbiamo nove giorni per prepararci alla prossima serie che certamente sarà molto difficile”, ha spiegato un soddisfatto coach Ettore Messina.

Olimpia stanca e demotivata, sconfitta 80-74 nel recupero a Treviso

Fiducioso sul recupero di Melli per le semifinali.

“Sta migliorando. I test dicono che siamo sulla strada giusta, vediamo se fra qualche giorno potrà riprendere ad allenarsi con la palla. Sta già lavorando atleticamente, se fa tutta la settimana con la squadra potrà esordire già in gara-1 anche se Biligha ci sta dando una mano notevolissima».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.