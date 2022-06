Inter, voci impazzite dopo Lukaku: "Un secondo clamoroso ritorno"

20 giugno 2022 a

Il ritorno di Romelu Lukaku è a un passo così come l’arrivo di Paulo Dybala, ma l’ipotesi lanciata dal giornalista Mediaset, Marco Barzaghi, ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri: anche Achraf Hakimi torna all’Inter, dopo l’addio di scorsa estate per approdare al Psg? Tutto è legato all’affare Milan Skriniar: “Manca il rilancio del Paris Saint German, che si sta guardando attorno viste le richieste altissime dell’Inter — dice Barzaghi — (Marotta, ndr) chiede 80 milioni, mentre i parigini hanno offerto 50 milioni più un giocatore. A questo punto: perché non 40 milioni più Hakimi? Perché non provare un altro clamoroso ritorno? Non è così impossibile: non ha fatto bene, vuole tornare e il Psg vuole Skriniar. Perché non fare un tentativo?”.

Un utente ci scherza: “Diamo Skriniar al Psg, tanto fra un anno torna”

Un ritorno che sarebbe graditissimo per la piazza nerazzurra. “Mi gioco Hakimi a Milano il 10 di gennaio 2023″, la scommessa lanciata sui social da tale Francesco. “Se torna lo vado a prendere io a Parigi”, si offre un utente di nome Gabriel. E ancora, Simjer91 sottolinea un aspetto: “Un dato di fatto è che chi ci è stato vuole tornare — scrive — Lukaku dopo la sua esperienza al Chelsea vuole l’Inter, Hakimi dopo la sua esperienza al Psg vuole l’Inter”. Quindi c’è già chi ci scherza su: “Diamo pure Skriniar al Psg per 50 milioni, tanto tra un anno torna gratis”.

Inter, Bremer se parte Skriniar

Il sostituto dell’ex difensore slovacco della Sampdoria è già stato individuato, e il nome lo si conosce già da tempo: Bremer, centrale roccioso del Torino, con cui c’è già da tempo un accordo di massima (ma manca quello con il club presieduto da Urbano Cairo). In attacco si cerca invece di chiudere per Dybala: in settimana ci sarà un nuovo incontro con Jorge Antun, agente della Joya, per cercare di sbloccare la situazione sul contratto dell’ex Juve.

