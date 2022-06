Angel Di Maria alla Juventus? La condizione decisiva per chiudere l'affare

27 giugno 2022 a

a

a

Non sono mai stati così tanto vicini. Come scritto domenica 26 giugno da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è ai dettagli finali per il passaggio di Angel Di Maria alla Juve. Il fantasista argentino si legherà ai bianconeri per una sola stagione, così come ha chiesto alla società. L’ingaggio è da 7 milioni di euro con opzione per la seconda stagione, restano da limare alcuni bonus, prima di dare il via libera definitivo che porterà il Fideo alla corte di Massimiliano Allegri. Ma non finisce qui, la Juventus è attiva su più fronti, anche quello riguardante Nicolò Zaniolo, dopo un primo contatto esplorativo con la Roma. La richiesta di Tiago Pinto è sempre di 60 milioni, ma l'inserimento di alcune contropartite, Arthur in primis, potrebbero sbloccare la situazione.

Dybala choc: la confessione sulla Juve che fa infuriare l'Inter, cosa ha detto

Accontentato Allegri, ma niente biennale per Di Maria

Per Di Maria, invece, l’offerta della Juve è rimasta sempre la stessa: 7 milioni di euro, ma niente biennale grazie al quale il club bianconero avrebbe beneficiato del Decreto Crescita. Sul giocatore c’era anche il Barcellona, ma i problemi economici del club catalano non hanno mai fatto decollare una vera e propria trattativa. L’esterno argentino, che andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain il 30 giugno, ha scelto di non aspettare oltre per decidere il suo prossimo futuro, ed ecco la svolta nell’operazione. Accontentato così Massimiliano Allegri, che aveva chiesto esplicitamente Angel Di Maria, per avere così in campo un giocatore ricco di qualità, esperienza e talento. In grado, con la sua visione di gioco, di dare e portare diversi gol nella squadra bianconera.

Inter, è finita: la clamorosa cessione che può spaccare i nerazzurri, cosa rischiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.