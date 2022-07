Milan Skriniar, il ribaltone dopo il flop-Bremer: indiscrezioni sulla mossa dell'Inter

20 luglio 2022 a

a

a

Il Psg non rilancia per Milan Skriniar, che ora, secondo Sportmediaset, potrebbe rimanere all’Inter. I parigini non hanno intenzione di aumentare l'offerta di 53 milioni più sette di bonus per portare l’ex Samp in Ligue 1. Visto che è sfumato l'assalto a Bremer e che l'Inter non ha intenzione di scendere dalla valutazione di 70 milioni per il difensore slovacco, è probabile che il giocatore resti in nerazzurro. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile rinnovo a cinque milioni all'anno. È chiaro, comunque, che la dirigenza nerazzurra sia comunque costretta a qualche cessione eccellente, visto che la sola vendita di Pinamonti e la rinuncia dell'ingaggio di Sanchez, da soli non basterebbero a coprire i problemi economici della società.

"Testa di ca***". Dybala va alla Roma, scatta la telefonata-choc: finisce male

Inter, i nomi in lista sono ora quelli di Demiral e Milenkovic

Con Bremer finito nelle mani della Juve, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Merih Demiral, su cui l’Inter si era già mossa a giugno quando non era chiaro se l'Atalanta l'avrebbe riscattato o meno. Di certo, nonostante l'abbia pagato 20 milioni, per la Dea il turco non è incedibile e potrebbe essere inserito in uno scambio alla pari con Andrea Pinamonti, centravanti che l’Inter valuta esattamente 20 milioni e che il club bergamasco da tempo ha messo nel mirino. L’altro nome è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina: i nerazzurri avevano già bloccato il difensore centrale, ma non era ancora stata avviata la trattativa con la Fiorentina, proprietaria del cartellino.

Bremer-Juve, "l'ultimo disperato tentativo dell'Inter": cos'è successo nella notte

Sanchez-Inter, si lavora sulla buonuscita

Sempre secondo Sportmediaset, il problema principale per l’Inter resta quello del già citato Alexis Sanchez, che di fatti sta bloccando il mercato in entrata nerazzurro. Piazzato Arturo Vidal al Flamengo, il cileno si sta invece impuntando con il suo club attuale. Ha ancora un anno di contratto a sette milioni netti a stagione, ma non rientra più nei piani di Inzaghi, che lo ha escluso dall'amichevole contro il Monaco. Il giocatore ha rifiutato la buonuscita di quattro milioni e ne chiede cinque. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione per l'addio, con la società di via della Liberazione che potrebbe arrivare ad alzare l'offerta per chiudere il discorso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.