Juve, ecco Filip Kostic: che numeri l'ultima stagione! E quando la Lazio...

È quasi fatta: Filip Kostic, l’ala classe 1992 dell’Eintracht Francoforte, è a un passo dal giocare con la Juve la prossima stagione. Il centrocampista della nazionale serba sbarcherà a Torino per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La conferma ce la dà Calciomercato.com, seppur resti ancora da capire se verranno aggiunti bonus a questa cifra o se si tratterà di una somma definitiva. Le parti sono ancora al lavoro per trattare sui bonus, dunque, mentre Kostic guadagnerà 2,7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni.

Kostic, che numeri l’ultima stagione!

In scadenza fra un anno, nell’ultima stagione Kostic ha disputato 31 partite del campionato tedesco, segnando quattro gol e realizzando nove assist, oltre a 12 presenze in Europa League (tre gol e sei assist). Insomma, numeri che fanno gola alla Vecchia Signora, e che aiuterebbero a rinforzare un reparto già di per sé scoperto con l’infortunio di Paul Pogba e con la possibile partenza di Adrien Rabiot al Manchester United (c’è l’accordo tra Juve e Red Devils, da trovare quello con la mamma-agente del centrocampista). Intanto il tempo stringe e Massimiliano Allegri si trova ad affrontare il Sassuolo, per la prima di campionato, con tante assenze: oltre a Pogba, anche McKennie, Chiesa, Kaio Jorge e gli squalificati Kean e Rabiot.

Chi è il centrocampista serbo

Kostic arriva da quell’Eintracht Francoforte che l’anno scorso ha vinto in Europa League — battendo in finale i Rangers di Glasgow —, mentre lui stesso è stato eletto come "miglior giocatore della competizione”. Il traguardo più importante di una carriera iniziata a Radnicki, il club della sua città, passando poi per il Groningen prima di stabilizzarsi in Germania, con le maglie di Stoccarda, Amburgo e Francoforte, dove in totale ha firmato 33 gol e 64 assist in 171 presenze totali. Giocatore fisico e prestazionale, un tipo molto riservato, scrive la Bild, che condivide la sua vita con la compagna Kristina. Insomma, una sorta di atleta vecchio stile e con la grande passione per la moda: i primi guadagni da calciatore, infatti, furono spesi per numerosi vestiti, dato che Filip tiene molto al suo aspetto estetico. Le altre grandi passioni del serbo sono i viaggi e il basket, suo secondo sport preferito.

La clamorosa svista della Lazio con Kostic

Altra curiosità è il mancato passaggio di Kostic alla Lazio lo scorso anno, con il club biancoceleste a un passo dal calciatore che, però, non arrivò mai nella Capitale data la clamorosa svista fatta: la società infatti non riuscì a inviare la mail all’Eintracht Francoforte perché dimenticò la lettera ‘K’ di Frankfurt. Un errore di distrazione fece saltare il suo arrivo alla corte di Maurizio Sarri.