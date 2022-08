Paul Pogba, bordata di Cannavaro: "Su di lui ho un sospetto"

19 agosto 2022 a

Paolo Cannavaro non le manda a dire. L'ex difensore in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla del campionato che è appena iniziato e di fatto spiega quali sono gli scenari per le big. Per diversi anni Cannavaro ha giocato con la Juventus e dunque conosce bene anche l'ambiente bianconero.

L'ex difensore della Nazionale mette nel mirino Paul Pogba e avanza alcuni dubbi sulle sue prestazioni dopo il ritorno a Torino fortemente voluto dalla Juventus: "Come giocatore Pogba mi entusiasmava. Ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita".

Insomma una frase che farà certamente discutere. Pogba in questo momento è fermo ai box e il suo restare lontano dal campo accende i dubbi sull'acquisto della Juve. In questi ultimi anni, anche a Manchester, Pogba ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno costretto a lunghi periodi di riposo. A Torino è tornato per ceracre una seconda occasione pe run rilancio definitivo della sua carriera. Ma al momento si è visto davvero poco...