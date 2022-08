Juventus, ecco Milik: cambia tutto in attacco per Allegri

25 agosto 2022 a

a

a

È fatta, Max Allegri ha il suo attaccante: è in arrivo dal Marsiglia Arkadius Milik, pronto a fare il vice-Vlahovic in bianconero. Il club di Torino ha infittito i contatti con quello francese nella giornata di mercoledì, arrivando all’accordo in serata. Stamattina, giovedì 25 agosto, è arrivato lo scambio di documenti, con l’attaccante ex Napoli che è partito per l’Italia, dove è atteso nel primo pomeriggio. Per Milik è pronto un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni a stagione più bonus, al Marsiglia andranno un milione di prestito oneroso e sette per l'eventuale riscatto. Il Napoli conserverà invece il 20% sulla vendita del giocatore.

"Quanti palloni ha toccato Vlahovic in 90 minuti": il dato che affonda la Juve di Allegri

Prima di Milik, ultimo tentativo per Depay andato a male

Prima dell'affondo decisivo per Milik, però, la Juve ha provato un ultimo tentativo per prendere Memphis Depay dal Barcellona. Le pretese dell’olandese, però, erano troppo alte, tanto che i bianconeri hanno provato a spalmarle su un triennale (con opzione per il quarto anno) ma senza successo. Ora l'attaccante del Barcellona potrebbe finire in Premier League dato che piace a Chelsea e Manchester United.

Cuadrado contro Vlahovic, il labiale rubato: altissima tensione in casa Juve | Video

Preso Mancini, ora si punta a chiudere per Paredes del Psg

Preso Tommaso Mancini dal Vicenza, centrocampista classe 2004 in arrivo dal Vicenza che si aggregherà all’Under-23 bianconera — la Juve per lui ha battuto in volata Milan e Roma —, ora Madama punta a chiudere per Leandro Paredes, il prescelto da Allegri per il centrocampo. Nelle scorse ore sono stati fatti passi in avanti con il Paris Saint-Germain, per l'argentino ex Roma si lavora su un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo a certe condizioni. Il giocatore attualmente percepisce 8 milioni lordi, in caso di contratto pluriennale si potrebbe sfruttare il Decreto Crescita.