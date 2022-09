Champions, la Juve cade col Benfica: il gesto che scatena l'inferno

14 settembre 2022 a

La Juventus è in crisi profonda. Dopo la sconfitta con il Psg, i bianconeri candono anche con il Benfica. Con due gol i lusitani si portano a casa i tre punti e spengono l'iniziale illusione del gol di Milik che aveva portato la Juve in vantaggio. Il Benfica pareggia su rigore con J. Mario prima della fine del primo tempo e poi affonda il colpo con Neres poco dopo l'inzio della ripresa. Una sconfitta quella della Juve che segna in modo preoccupante la calssifica del girone dove i bianconeri sono ancora a zero punti.

Momenti di tensione dopo il gol di Joao Mario del momentaneo pareggio. Il giocatore dei lusitani ha esultato in modo polemico contro il pubblico juventino presente in tribuna, Un gesto che di fatto ha innescato la reazione di Bonucci e si è subito accesa una rissa prima del rientro negli spogliatoi. Altri giocatori della Juve hanno rincorso il portoghese impedendogli di esultare.

Insomma una serata da dimenticare per la Juventus che deve fare i conti ancora con la maledizione europea. Da troppo tempo i tifosi attendono la coppa dalle grandi orecchie. E quest'anno il passaggio del turno appare sempre più tardi. Fa bene invece il Napoli che vince 3-0 in Scozia contro i rangers.