Champions, l'Inter si ritrova: 1-0 al Barcellona. Napoli travolgente

L'Inter si risveglia e il Napoli passeggia. La Champions League fa bene alle italiane: un gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo regala ai nerazzurri la vittoria contro il Barcellona favorito della vigilia e il secondo posto nel girone di Champions, a +3 proprio sui blaugrana. Soprattutto, allontana almeno per il momento le nubi nerissime sulla testa del mister Simone Inzaghi. L'atteggiamento dei giocatori, compatti e motivatissimi, sembra indicare che l'allenatore è ancora sostenuto dall'ambiente. Prima emozione con Correa, il cui gol viene annullato per fuorigioco iniziale. La rete poco prima dell'intervallo con un gran tiro dal limite del turco. Nella ripresa l'Inter difende il risultato con una grande prova difensiva. Dembelé colpisce un palo, Pedri pareggia ma il Var annulla per un tocco di mano di Ansu Fati. Inzaghi ritrova la vittoria dopo i due ko di fila in campionato.

Classifica Gruppo C: Bayern 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

E' sconvolgente il ritmo europeo del Napoli di Spalletti. La capolista della Serie A, dopo aver seppellito di gol Liverpool e Rangers Glasgow, esagera sul campo dell'Ajax: 6-1, dopo essere passata in svantaggio per il gol di Kudus. Poi si scatena Raspadori, in gol insieme a Di Lorenzo e Zielinski. Partita ribaltata già nel primo tempo, poi è solo festa azzurra con il bis di Raspadori e gli acuti del solito imprendibile Kvaratskhelia e Simeone. Qualificazione agli ottavi quasi prenotata.

Classifica Gruppo A: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Rangers 0