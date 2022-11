Juventus, Ferrero nuovo presidente: chi è il numero uno dei bianconeri

29 novembre 2022 a

Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, sarà il nuovo presidente della Juventus. Exor, la holding della famiglia Agnelli, lo indicherà insieme agli altri candidati per il nuovo cda. Nato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988. Dal 1989 è iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei revisori legali.

È inoltre consulente tecnico del Giudice presso il medesimo Tribunale. Ferrero è presidente del collegio sindacale di Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, P. Fiduciaria, Emilio Lavazza, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet. Ricopre inoltre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding ed è vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte e componente del consiglio di amministrazione di Italia Independent Group, di Lol e di Pygar. I tifosi sui social avevano invocato a gran voce il nome di Alessandro Del Piero in società con il ruolo di presidente.

Un'ipotesi, quella del ritorno a Torino, che lo stesso ex capitano bianconero non ha escluso. Infatti conversando con i giornalisti, Del Piero si è lasciato andare a un commento che ha subito messo in moto sui social i suoi fan: "Se torno? A Torino ho una casa...".