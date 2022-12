Qatar 2022, Portogallo show: 6-1 alla Svizzera, Cristiano Ronaldo umiliato

06 dicembre 2022 a

a

a

Un Portogallo formato Brasile travolge 6-1 la Svizzera e vola ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar, dove affronterà il Marocco che poche ore prima ha sorprendentemente (ma meritatamente) superato ai rigori 3-0 la Spagna. Nello show dei lusitani c'è un solo, clamoroso assente: Cristiano Ronaldo. Lasciato in panchina da mister Fernando Santos, invocato in maniera quasi ossessiva dal pubblico, CR7 viene fatto entrare solo al 73' a risultato abbondantemente acquisito. Seguono scene quasi da "vecchia gloria": Ronaldo corre, si sbatte, tira male una punizione, segna ostinatamente un gol nonostante la partenza in fuorigioco fosse chiarissima a tutti. Altra beffa: il milanista Leao, altro panchinaro eccellente, entra solo all'87' e pochi secondi dopo segna l'ultimo gol con una strepitosa azione personale sulla sinistra.

Jude Bellingham si prende il Qatar: ecco quanto vale ora la stellina inglese

Per il resto, però, il Portogallo non può pensare troppo alla sua bandiera. Troppo bello, con la tripletta del giovane Gonçalo Ramos, centravanti del Benfica che ha soffiato il posto proprio a Cristiano. Il gol dell'immarcescibile Pepe, il meraviglioso acuto del terzino d'attacco Guerreiro. Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix a inventare calcio sulla trequarti. Il gol di Akanji per gli svizzeri vale solo per il tabellino. Come qualità tecnica, il Portogallo è forse l'unica al livello offensivo del Brasile. Certo, pensare di vincere un Mondiale senza la propria stella, quando gli altri schierano i migliori Messi, Mbappè e Neymar (o Richarlison...) può sembrare utopia. Ma questo torneo bizzarro sta riservando più d'una sorpresa.