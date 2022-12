Francia-Argentina, galletti alla frutta: attenzione a questa (ridicola) lettera...

24 dicembre 2022 a

I galletti francesi proprio non riescono a darsi pace, proprio non riescono ad accettare il fatto di aver perso il campionato del mondo in Qatar contro l'Argentina, nella finalissima più bella di tutti i tempi, 3-3 ai supplementari e trionfo Albiceleste ai rigori.

Ora la Francia fa polemica per i festeggiamenti degli argentini in Argentina. Infatti il presidente della FFF, Noel Le Graet, ha reso pubblico di aver scritto una lettera alla Federazione argentina in seguito agli sfottò dei giocatori della Seleccion ai rivali, in particolare a Kylian Mbappé: "Trovo questi eccessi anormali, nel contesto di una competizione sportiva, e li trovo difficili da capire", ha tuonato il numero uno della Federazione francese. E ancora: "Il comportamento di Mbappè è stato esemplare".

Nel mirino dei francesi per certo Emiliano Martinez, il portiere-eroe, che nello spogliatoi diceva: "Un minuto di silenzio... per Mbappé che è morto". Dunque anche il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, si è detta irritata e ha aggiunto di non escludere di contattare la sua omologa argentina.