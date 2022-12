Paul Pogba "pagliaccio"? Il video con cui umilia i tifosi Juve

30 dicembre 2022 a

L’apparizione in Qatar per assistere alla finale Mondiale tra la sua Francia e l’Argentina, il selfie sulla neve di questi giorni. Ma proprio in vacanza, Paul Pogba si è beccato tantissimi insulti e critiche per il post che lo vede felice in montagna. Tifosi della Juve che gli hanno intimato di tornare ad allenarsi per recuperare dall’infortunio. E che lo accusavano di prendere poco sul serio il suo recupero, badando piuttosto al suo profilo Instagram. Insulti a non finire per lui, che non hanno avuto una fine nemmeno adesso quando il francese ha tentato di rispondere con un video, anche abbastanza provocatorio.

La riposta ironica di Paul scatena altre critiche

Dopo tali critiche, Pogba ha deciso subito di rispondere a tutti con un video in cui si mostra mentre mima una sciata privo di sci e di scarponi da neve. Il giocatore se la ride ed è divertito da quanto appena fatto. Peccato che i sostenitori della Juventus, e non solo, non siano dello stesso umore. "Caro Paul – si legge in uno dei commenti – il problema non è se tu stia sciando o meno, sicuramente hai diritto di prenderti le vacanze come preferisci. Ma siccome non hai giocato un solo minuto in questo campionato, anche a causa della tua decisione di posticipare l'operazione, forse potevi evitare qualche foto del vostro relax.. pensaci”.

Altri commenti: “Una volta i giocatori della Juve facevano meno i pagliacci”

Tra gli altri commenti si legge: "Una volta i giocatori della Juve facevano meno i pagliacci” o "Ma vatti ad allenare stupido, 6 mesi per un menisco". Altri invece puntano il dito proprio contro suo atteggiamento, quasi provocatorio: "Qui ti funzionano le ginocchia vero? – si legge ancora – Ma lo fai apposta?". Insomma, di certo il ritorno in campo di Pogba non sarà accolto da tutti i tifosi bianconeri con soli applausi.