Gianluca Vialli, Allegri commosso: "Un momento bellissimo"

06 gennaio 2023 a

a

a

Anche Max Allegri partecipa alla commozione e all'apprensione generale del mondo del calcio per Gianluca Vialli. L'ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale dal 2017 lotta contro una grave e aggressiva forma di tumore al pancreas e dallo scorso dicembre ha dovuto lasciare il ruolo di team manager dell'Italia per combattere una nuova battaglia. E' ricoverato in una clinica a Londra, sua città d'adozione, per sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie e non passa giorno che un collega, un ex compagno di squadra, un amico o semplici tifosi non gli tributino tutto il loro affetto.

Vialli ricoverato, "ti stringo la mano": la dedica più commovente





Ultimi in ordine di tempo i tifosi che prima di Cremonese-Juventus, alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa per il Mondiale e le feste di Natale, hanno appeso uno striscione in suo sostegno. "È stato un momento bellissimo", ha commentato Allegri nella conferenza stampa subito dopo la partita, vinta 1-0 dai bianconeri non senza fatica grazie a una punizione del solito polacco Milik in pieno recupero. Ma pensando a Vialli, è logico che anche i fatti di campo e i risultati finiscano inevitabilmente in secondo piano.

“Ho un peso sul cuore”. Mancini, la frase drammatica su Vialli



Poi però Allegri torna "sul pezzo" e aggiunge: "Fagioli è cresciuto molto, all’inizio non giocava e ora sta crescendo di partita in partita come sta facendo Miretti, direi che sotto questo aspetto la Juventus ha buoni giovani. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, nelle ultime due la Cremonese non aveva concesso gol e col Napoli ha perso dopo essere stata sull’1-1. Sono ben organizzati, nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ma questa partita dev’essere un punto di partenza. I ragazzi si sono calati bene nella gara e bisogna cercare di consolidare la posizione in classifica e questo è un buon risultato, vincere alla ripresa non è mai semplice. Conta aver vinto, la ripresa non è mai semplice. Vincere qui è difficile per tutti, a parte la Lazio poi qui le squadre hanno sempre fatto fatica a vincere".