Chirstian Panucci punge Pioli: "Milan triste", arriva la risposta

Christian Panucci non le manda a dire. L'ex difensore di Milan e Roma ha commentato in dopo partita di Milan-Inter su Mediaset. E così si è trovato faccia a faccia con Stefano Pioli nel dopo-gara. Il tecnico del Milan è apparso molto amareggiato per la prestazione dei suoi giocatori che sono rimasti sotto i colpi di una Inter tonica e in palla e con gli attaccanti in uno stato di forma davvero invidiabile.

E così, proprio Panucci, ha cercato di capire cosa non ha funzionato tra i rossoneri spingendosi a definire il Milan "triste": "Mister, stasera hai schierato una formazione coraggiosa - ha detto - con Messias e io pensavo poteste fare un'altra partita. Invece il Milan era sotto tono, l'ho visto spento, quasi - permettimi il termine - triste. Che cosa è successo?".

La risposta del tecnico dei rossoneri non si è fatta attendere: "Non mi aspettavo una prestazione del genere visto che conosco i miei ragazzi e so che in certe gare offrono sempre il meglio. In questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e facciamo fatica a restare squadra. Questa mancanza di risultati ci sta pesando e oggi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà che incontriamo". Insomma il Milan è precipitato in un buco nero da cui è difficile venire fuori. E le voci di tensioni nello spogliatoio di certo non aiutano a rasserenare l'ambiente...