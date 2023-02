Jannik Sinner? Occhio a questa ragazza: spuntano foto "compromettenti"

18 febbraio 2023 a

Jannik Sinner è stato avvistato con una misteriosa ragazza: insieme hanno seguito la gara del Super G a Cortina. Sembra essere del tutto archiviata, quindi, la storia con la bella influencer Maria Braccini, con la quale ci sarebbe stata la rottura per due motivi: perché lei aveva ufficializzato su Instagram il loro amore e perché costituiva un “impegno” incompatibile col sogno di Sinner, diventare il numero uno al mondo.

Ora che spuntano queste foto, si pensa che il tennista altoatesino abbia una nuova fidanzata, una ragazza che sembra gli stia accanto con dolcezza e discrezione. I due hanno assistito fianco a fianco al Super G di Cortina, a una quarantina di chilometri da casa Sinner, che è di San Candido e che solo a 13 anni ha mollato l’idea di diventare uno sciatore professionista.

Questa comunque è una giornata importante per Sinner: dopo Montpellier, va a caccia della seconda semifinale consecutiva, la nona in carriera: di fronte c'è Tallon Griekspoor. Il vincitore troverà in finale Medveved, che ha sconfitto Dimitrov. L'incontro è iniziato alle 19.30.