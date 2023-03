Ferrari e Lecler, Vasseur raggelante: "Cosa non ci aspettavamo"

06 marzo 2023 a

a

a

Una Ferrari da Rossa a... "Gambero rosso". Il Mondiale di Formula 1 comincia in Bahrain così com'era finito: Max Verstappen dominatore incontrastato davanti al compagno di scuderia Pérez, e una Red Bull apparentemente incontenibile. La buona partenza non è bastata a Charles Leclerc, che all'inseguimento delle Red Bull al 41esimo giro è stato costretto al ritiro da una improvvisa perdita di potenza delal sua SF-23. A salvare parzialmente il bilancio del Cavallino il quarto posto di Carlos Sainz, scavalcato però anche dal 41enne Fernando Alonso su Aston Martin. Il ribaltone al box di Maranello, dopo la cacciata di Mattia Binotto, non pare aver dato alcun risultato.

Disastro-Mercedes, la frase di Hamilton che dice tutto: mondiale già finito?

«Una gara difficile, abbiamo ora un quadro chiaro: in qualifica ci siamo, in gara no. Non è stato un buon risultato, con Leclerc c’è stato un problema di affidabilità che dobbiamo sistemare. Anche il degrado delle gomme non era buono rispetto alla Red Bull», è il commento a caldo di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari e sostituto di Binotto, ai microfoni di Sky Sport. «È un problema che non ci aspettavamo, è stata la prima volta e ora dobbiamo capire cosa è successo. È un po’ uno choc perché Charles era tranquillo al terzo posto e sarebbe stato un buono inizio di stagione», ha aggiunto il manager di Maranello.

"Non è facile chiederlo...". Vasseur, la confessione su Leclerc: cos'è successo in qualifica

«Sappiamo che dobbiamo fare degli enormi miglioramenti sia sull’affidabilità che sul degrado. Il Bahrain è un circuito estremo, molto critico, e non era facile. Ora dobbiamo ripartire da qui», ha detto ancora Vasseur. «Sul giro secco non siamo troppo lontani dalla Red Bull, sulla gara è più una questione di assetto e non dipende dagli aggiornamenti. Il tema oggi è l’affidabilità», ha concluso Vasseur.