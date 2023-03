Inter, Simone Inzaghi trema: "Chi può fregarli il posto, notizia inaspettata"

09 marzo 2023 a

Antonio Conte potrebbe tornare sulla panchina dell’Inter. È la bomba lanciata dal giornalista Alfio Musmarra, conduttore televisivo di ‘Qui studio a voi stadio’, che se confermata avrebbe dell’incredibile. Musmarra ha annunciato che ci sarebbero stati dei contatti tra il club meneghino e l’ex tecnico campione d’Italia: “Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all’interno dell’Inter — ha detto il giornalista — È stato un contatto assolutamente informale per capire un po’ la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. Però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d’allarme”.

Intanto l’attuale tecnico degli Spurs stasera (ore 21) se la vedrà contro il Milan nel ritorno degli ottavi di Champions League, tornato in panca dopo i problemi alla cistifellea che l’hanno obbligato a un riposo prolungato: “Quando la pressione sale, come in partite così importanti, significa che stai salendo di livello — spiega — Non dimentichiamoci che lo scorso anno giocavamo in Conference League. Stavolta siamo in Champions, abbiamo vinto il nostro girone e perso 1-0 all’andata, ma possiamo battere il Milan e andare avanti”.

E ancora: “Ci servirà anche l’aiuto dei tifosi: molto spesso ci hanno dato la spinta necessaria per superare momenti di difficoltà ed è importante che ci aiutino a creare l’atmosfera giusta — conclude Conte — Ovviamente a me piacerebbe vincere la Champions, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. E la prossima è col Milan, che dobbiamo battere con due gol di scarto. Normale ci sia pressione, normale ci sia stress, ma dobbiamo imparare a conviverci".