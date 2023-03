Carlo Ancelotti, furiosa lite col figlio: "A che ca*** di gioco giochi?"

08 marzo 2023 a

Uno 0-0 preoccupante, in casa del Betis, che preoccupa il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel suo cammino in campionato. I Blancos sono a -9 dal Barcellona di Xavi, oramai lontanissimo, e nella capitale spagnola si sono riaperte le vecchie discussioni sul futuro di Carlo Ancelotti: fra i nomi dei suoi possibili successori è spuntato anche quello del figlio Davide, visto da molti come l'artefice nascosto dei successi dei Blancos. Negli ultimi anni la fama di Davide Ancelotti è cresciuta a dismisura: sono lontani i tempi in cui gli si accusava di essere trascinato dal padre senza particolari meriti, come accaduto nel corso della sua esperienza a Napoli dove è stato ampiamente criticato dai tifosi.

"Ancelotti Ct", clamorosa voce, ma... Come stanno le cose

Ancelotti jr e quel confronto con papà Carletto

In Liga Ancelotti jr si è costruito una degna reputazione e in tanti pensano che sia giunto il momento di guidare una panchina da solo, non più da consigliere ma da allenatore. Le telecamere hanno beccato i due nel mezzo di un confronto e, secondo i media spagnoli, Davide avrebbe dato un suggerimento al padre sulla strategia di gioco. "A che c***o di gioco giochiamo con così tanti passaggi? Devi essere più diretto". Parole molto forti che in molti hanno visto come un grande segnale di crescita e di maturità, preludio forse per la prima avventura in solitaria. Se è vero che Davide Ancelotti non ha ancora imparato a camminare da solo, dato che ha sempre fatto parte dello staff di Carlo nelle sue recenti avventure, è innegabile che goda della stima di tutti i giocatori del Real Madrid, un punto di forza che non può essere ignorato.