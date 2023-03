Porto-Inter, Caressa rivela: "Mi hanno detto che nel tunnel..."

14 marzo 2023 a

L'Inter è davanti al bivio della stagione. Il passaggio del turno col Porto è fondamentale anche per salvare la panchina di Simone Inzaghi. Il tecnico è sempre più in discussione e di fatto la sfida allo stadio Do Dragao di questa sera potrebbe segnare la fine, in caso di sconfitta, dell'esperienza di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Ma su quanto sia alta la tensione tra le mura dello spogliatoio nerazzurro, sono importanti le parole di Fabio Caressa che svela un retroscena inedito sulla partita d'anadata: "Mkhitaryan non sarà messo in discussione, per quello che è successo nell'Inter Brozovic e Calhanoglu diventano quasi alternativi. I miei amici mi hanno spiegato che in campo i riferimenti sono importanti: poi fai fatica a cambiarli".





Poi alza il velo: "Calhanoglu sta giocando molto bene in quel ruolo, sono curioso di vedere cosa farà l'Inter a Oporto: mi dicono che il clima sarà infernale, stanno preparando l'arrivo dei nerazzurri. Ci sono stati dei quiproquo già nel tunnel e negli spogliatoi, stanno caricando molto l'ambiente, sarà una battaglia". Insomma a quanto pare, e per capirlo basta vedere le vignette vergognose dei lusitani sull'Italia e sull'Inter, il Porto sta mettendo su un ambiente infernale per accogliere l'Inter.