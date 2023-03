Atalanta torna a vincere: battuto l'Empoli resta in zona Champions

17 marzo 2023 a

Nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A - prima della sosta per le due partite della Nazionale per Euro24 - l’Atalanta in rimonta batte l'Empoli 2-1 e sale a 45 punti, restando così agganciata al treno per la qualificazione alla prossima Champions League. L'Empoli rimane a 28 punti e perde la chance di compiere un passo definitivo verso la salvezza.

I toscani passano in vantaggio alla fine del primo tempo dominato dai padroni di casa che però, pur andando vicini al gol almeno in 8 circostanze, non concretizzano mai. Al 44', al primo affondo l'Empoli passa con Ebuhei che concretizza un passaggio di Baldanzi. Il vantaggio regala fiducia ai toscani, che cominciano la ripresa con aggressività e vanno più volte vicini al raddoppio. Ma l’Atalanta rimane attaccata al match e al 58' pareggia con De Roon che si inserisce su cross di Ruggeri e colpisce di testa per l'1-1. La Dea riprende quindi il controllo del match e all'86' con Hojlund trova il definitivo 2-1.

Nell'altro anticipo di Serie A Sassuolo batte Spezia 1-0 nell'anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A. Decisivo un rigore di Berardi al 71' per un fallo di mano in area da parte di Amian. Per i neroverdi si tratta della quarta vittoria consecutiva che li porta a quota 36 punti in classifica. Lo Spezia resta fermo a 24.