Una macchina da gol per la nuova Inter: "Pista aperta", nome pazzesco

Una macchina da gol per la prossima Inter (se sarà con Simone Inzaghi in panchina, è tutto da vedere). Voci sempre più insistenti danno Pierre-Emerick Aubameyang, esperto bomber in uscita dal Chelsea, come obiettivo concreto per l'attacco nerazzurro a marzo. La situazione del 33enne attaccante gabonese a Londra è piuttosto complicata: nel febbraio del 2022 aveva lasciato l'Arsenal per accasarsi al Barcellona.

Dopo una prima metà stagione di grande impatto (11 gol in 17 partite), nel settembre scorso è tornato a Londra ma con la maglia dei Blues non ha ingranato: appena una rete in Premier League e due in Champions (tra cui una contro il Milan a San Siro, la squadra in cui è cresciuto calcisticamente). A far traboccare il vaso però è stata la decisione di volare al Camp Nou in occasione di Barça-Real Madrid e festeggiare negli spogliatoi la vittoria dei catalani insieme ai suoi ex compagni di squadra. Una mancanza di rispetto che, unita allo scarso rendimento in Inghilterra, sembra aver decretato in anticipo la fine della sua stagione allo Stamford Bridge.

L'Inter nel frattempo si è ritrovata un Lukaku di nuovo in grande spolvero (con una tripletta in Belgio-Svezia) ma il futuro di Big Rom a Milano è incerto. Da qui, secondo la Gazzetta dello Sport, la pazza idea: se Lukaku ritornerà al Chelsea dopo il prestito di quest'anno, potrebbe fare il viaggio inverso proprio Aubameyang. L'alternativa sarebbe sempre inglese: il 31enne brasiliano del Liverpool Roberto Firmino, finito indietro nelle gerarchie di Klopp ma tatticamente straordinario. Nei piedi avrebbe meno gol (ma ci sarebbe pur sempre Lautaro Martinez), ma conterebbe su una duttilità tale da consentirgli la convivenza con il Toro e con Dzeko, indifferentemente.