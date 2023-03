Leao e Milan, l'ipotesi estrema: "Per non finire come Donnarumma..."

31 marzo 2023 a

Per il Milan un’altra tegola: Zlatan Ibrahimovic si è ferma un’altra volta. E c’è ancora lo scottante tema legato al rinnovo di Rafael Leao. Secondo il Corriere della Sera, è spuntata l’ipotesi rinnovo a breve termine (fino al 2025) in modo da posticipare il problema, guadagnando tempo. Ma i tifosi non possono essere contenti. Il portoghese non sorride più in campo, non è decisivo come a inizio stagione, e ha la mente occupata — si direbbe — da moda e serate. Fatti che però il giocare, molto attivo sui social, ha smentito. I tifosi del Diavolo sono di malumore, ripensando agli addii polemici di Donnarumma, Calhanoglu e di Kessie, che in Spagna non si trova benissimo e la prossima estate valuta se tornare in Italia.

Ibra, altro guai: lesione alla coscia destra

Per Ibrahimovic invece una lesione muscolare alla coscia destra, non di un semplice risentimento, quindi lo stop sarà più lungo delle due settimane di cui si parlava ieri, quando è uscita la notizia: ci vorrà almeno un mese. Un infortunio perciò abbastanza serio, che a due mesi dalla fine della stagione è una doccia gelata per il Milan, ma soprattutto per il giocatore. Colui che prima della sosta a Udine era tornato titolare e aveva segnato un gol da record, a 41 anni, cinque mesi e 15 giorni. Sembrava la fine del lungo tunnel iniziato con l’intervento al ginocchio che lo ha costretto a 9 mesi di riabilitazione.

Ibra, rientro forse per le ultime di stagione

Fatale l’infortunio dopo la gara col Belgio. Ibra non l’ha presa bene e giovedì era molto giù, riporta il Corriere della Sera. Pensava che il peggio fosse alle spalle e sognava un finale di stagione da protagonista in campionato, visto che non è in lista Champions. Invece dovrà saltare già la trasferta di domenica a Napoli. In testa però ha ben chiaro il suo obiettivo: fare controlli di settimana in settimana, per provare a rientrare nelle ultime partite di campionato. Una corsa contro il tempo, per poi decidere, a mente fredda insieme a Maldini, cosa fare l’anno prossimo. Il suo contratto scade il 30 giugno.