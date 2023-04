Milan, telefonata segreta Maldini-Ancelotti: "Paolo, ci incontriamo lì..."

09 aprile 2023 a

La finalissima di Champions quest'anno è a Istanbul. Uno stadio, una città che di fatto risveglia i peggiori ricordi in casa Milan e in casa Ancelotti. Quella maledetta sera del 2005, il Milan venne raggiunto in 6 minuti in rocambolesco 3-3 che poi portò ai rigori nefasti che portarono la coppa a Liverpool. Ed è proprio in quello stadio che Paolo maldini e Carlo Ancelotti vogliono tornare per saldare un conto col destino. Uno alla guida della dirigenza del Milan, l'altro in sella alla panchina del Real Madrid.

E così Repubblica svela un retroscena inedito su una telefonata tra lo stesso Maldini e Ancelotti. ""Paolo, ci vediamo a Istanbul sì?", avrebbe detto Carletto all'ex difensore rossonero. La strada per il Milan è lunga e complicata.

L'incontro del 12 aprile contro il Napoli deciderà l'accesso alle semifinali e di fatto segnerà il percorso della stagione rossonera. Un passo falso potrebbe compromettere il progetto e la posizione di Pioli. Ma i tifosi sperano ancora nella profezia di Ancelotti e in quella frase sibillina: "In finale mi piacerebbe trovare il Milan...". Sarà davvero così? bisognerà attendere qualche giorno per sapere la verità.