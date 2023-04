Julia Ituma, il sospetto della madre sulla compagna di stanza: "Impossibile"

14 aprile 2023 a

È ancora avvolta nel mistero la morte di Julia Ituma. La 18enne, stella della Igor Gorgonzola Novara, ha perso la vita cadendo dalla finestra del sesto piano dell'hotel dove alloggiava con tutta la squadra. Le ragazze erano in trasferta a Istanbul per una gara di Champions League di volley. I media turchi non hanno dubbi: "È stato un suicidio". Eppure il puzzle è ancora da ricostruire. A non credere a un gesto volontario è la madre della giovane che la descrive "forte, come sempre. Era una ragazza molto forte, e non solo in campo. A 17 anni era in Serie A, quante sue compagne sono ancora in C. Aveva il successo nelle mani...". Per Elizabeth, raggiunta da Repubblica, sono momenti dolorosi. D'ora in poi la sua sarà una battaglia per la ricerca della verità: "Non posso credere che si sia voluta buttare da una finestra. E poi qualcuno mi ha detto che era un balcone, insomma io voglio vedere con i miei occhi, i documenti, il posto. E Julia".

Julia Ituma precipita dalla finestra e muore: volley italiano sotto choc, "nulla è escluso"

Quella del 12 aprile non è stata una serata semplice per la squadra che ha perso 3 a 0 contro l'Eczacibasi Dynavit Istanbul. Fuori dalla Champions League, le ragazze sono andate a cena fuori, poi tutti a dormire perché il giorno dopo si ritorna in Italia. Alle 22 Julia chiama la madre, e chiacchierano un po', lei commenta la partita e poi sarebbe andata a dormire. Un video però mostra che la ragazza a dormire non ci va. La si vede uscire dalla stanza che divide con la spagnola Lucia Varela. Cammina su e giù, avanti e indietro. Ha il cellulare in mano, e ogni tanto lo usa, la polizia lo ha sequestrato per capire con chi ha parlato e a chi ha scritto.

Dal telefonino è emerso che ha litigato con un suo compagno di scuola nel liceo privato di Novara. La loro è stata una discussione molto accesa, tanto che il ragazzo ha poi mandato messaggi a Lucia per essere sicuro che Julia fosse tranquilla. Nel filmato non la si vede affatto tranquilla: la testa sulle ginocchia, si rialza, dà ancora un'occhiata al cellulare e rientra in camera. Qui, stando a quanto detto da Lucia, le due avrebbero parlato. Poi Lucia si è addormentata e in quel momento Julia avrebbe aperto la finestra per lanciarsi. "E la sua compagna di stanza non ha sentito niente? Mi sembra impossibile", continua a chiedersi la mamma convinta che non si tratti di suicidio.